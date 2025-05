Felipe elogia atuação do Vasco na derrota contra o Palmeiras: "Resultado foi injusto"

Fim de jogo no estádio Mané Garrincha. #VASxPAL 0??-1??#Brasileirão2025#VascoDaGama pic.twitter.com/9Jp9AWq93S

No Mané Garrincha, o gol da vitória do Palmeiras foi marcado apenas no segundo tempo. O goleiro Léo Jardim saiu jogando curto com Hugo Moura, que foi pressionado por Richard Ríos e perdeu a bola. Estêvão tocou para Vitor Roque e o atacante marcou seu primeiro gol pelo Verdão.

"Palmeiras é uma equipe muito qualificada. Em relação à saída de bola, a gente conseguiu sair inúmeras vezes jogando. Infelizmente, uma tomada de decisão na saída de bola resultou no gol do adversário. Até a gente sofrer o gol, mostramos a qualidade e uma maneira diferente de jogar. Os jogadores estão assimilando mesmo com pouco tempo de treino. Não podemos nos acostumar com a derrota", comentou.

Felipe surpreendeu na escalação do Vasco para o duelo e deixou o atacante Pablo Vegetti e o meia Philippe Coutinho de fora. A dupla não ficou nem no banco de reservas. O interino explicou o motivo da decisão.

"A maratona de jogos é muito grande. Nas avaliações diárias que fizemos, vimos o Vegetti cansado. Ele é um fominha que quer jogar todo jogo, mesmo tendo 35 anos. Nesta semana, reclamou bastante do cansaço. Na bola aérea, é o melhor do Brasil, mas da maneira que a equipe jogou, mostra que temos outros jogadores úteis para o decorrer da partida", disse.