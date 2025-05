POR LUIZ GUILHERME PIVA



Em geral, dividiam-se os times e definia-se: de um lado, os com camisa; de outro, os sem camisa.



Mas isso não era pelada.



Pelada mesmo, de crianças, jovens ou adultos, eram todos sem camisa, misturados em todas as cores de pele, muitas vezes com a poeira ou o barro pintando-os com o mesmo matiz, que voltava ao original se chovesse.



Sem goleiro, descalços, sem posição, sem falta, sem regras, sem duração, sem placar, sem time de fora, sem traves, sem nada.



Bastavam a bola, ou um objeto que servisse como tal, e um punhado de gente de calção, de qualquer tipo, tamanho, cor e tecido, correndo e fazendo gol.



Acho que a seleção, se quisesse jogar futebol de verdade, tinha que jogar assim.



Sem camisa.



E, dessa forma, com as cores do Brasil.

________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras