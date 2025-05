Site: Ancelotti alinha rescisão com Real e abre caminho para a seleção

O anúncio da saída do treinador é esperado antes do fim da temporada. O comunicado da decisão pode ocorrer após o clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, dia 11. Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen e ex-jogador do Real, é o favorito para assumir o comando do time.

O jornal acrescentou que Ancelotti é esperado pela CBF já para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, no início de junho. Em quarto na tabela, o Brasil visita o Equador no dia 5 do próximo mês, e recebe o Paraguai no dia 10.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, na final do Intercontinental, contra o Pachuca Imagem: Yasser Bakhsh/Getty

O acerto para ele treinar a seleção brasileira dependia de uma definição de seu futuro com o Real Madrid. O The Athletic ponderou que o contrato com a CBF estava previsto para ser fechado na última semana de abril, quando Ancelotti se encontrou com representantes da entidade em Londres, antes de as negociações travarem.

Agora, o caminho fica livre e ele deve ser o sucessor de Dorival Júnior. O comando da seleção está vago desde março, e ele teve a concorrência de Jorge Jesus, que também esteve no radar da CBF. O italiano de 65 anos deve assinar por um ano, até o fim da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti tinha outras opções na mesa além do Brasil. Ele recebeu "interesse concreto" de clubes da Arábia Saudita, de acordo com a publicação, e poderia permanecer no Real, mas com um cargo fora da comissão técnica —é o técnico mais vitorioso da história do clube merengue, com 15 títulos.