Corinthians é para ser nível Palmeiras e Flamengo? Colunistas debatem

O Corinthians contra o Internacional mostrou-se um time organizado, com a cara do Dorival, até fazer o gol. Jogou organizado e cautelosamente em Itaquera durante 20 minutos, depois o time não foi capaz de manter, mas manteve no segundo tempo.

O Corinthians fez seis gols em jogadas construídas, que valeram só quatro -- foi absolutamente irretocável a vitória do Corinthians. O que não o habilita a lutar pelo título.

Juca Kfouri

Arnaldo: Corinthians tem um time forte e muitas opções no elenco

Primeiro, há uma distorção de realidades: o Corinthians tem muito mais elenco que o Internacional. O elenco do Corinthians é muito mais caro que o do Inter, que tem um bom time titular e só — depende muito de alguns jogadores.

O investimento do Corinthians, a folha de pagamento, os reservas que o Corinthians tem proporcionam ao Corinthians ter mais chances no Brasileirão do que o Inter tem. O Inter não ganha o Brasileiro desde 1979 e não tem elenco para as três competições.