Com desfalques, Flamengo visita o Cuiabá ainda com o sonho do título do Brasileirão

Mesmo após a conquista da Copa do Brasil, o técnico Filipe Luís garantiu que o Flamengo lutará até o fim no Campeonato Brasileiro, apesar da vantagem dos rivais. Após a pausa para Data Fifa, o time volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, quando visita o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 34ª rodada. Os adversários estão em situação muito delicada em relação ao rebaixamento.

Como ficou para trás na briga pelo título, a grande pressão no Flamengo era terminar dentro do G-4 para garantir vaga à fase de grupos da Libertadores. Isso não existe mais porque o clube conquistou o objetivo ao faturar a Copa do Brasil diante do Atlético-MG.

Há quatro jogos sem perder no Brasileirão, o Flamengo está em quarto com 59 pontos, atrás de Botafogo (68), Palmeiras (64) e Fortaleza (63).

Filipe Luís tem vários desfalques para montar o time. O atacante Gabigol segue afastado pela diretoria após dizer que não renovará com o clube. O meia Gerson, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Varela foram convocados pelas seleções nacionais e não devem ser aproveitados.

O zagueiro David Luiz, com febre e mal-estar, também se juntou à lista, que ainda conta com Luiz Araújo, De La Cruz, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Viña e Everton Cebolinha. O atacante Bruno Henrique viajou com a delegação, mas aguarda efeito suspensivo após suspensão por expulsão.

Após o título da Copa do Brasil, Filipe Luís garantiu força máxima na reta final da temporada. "Eu não negocio esforço e competitividade. Vai depender dos jogadores continuarem competindo e crescendo. Tenho certeza que não vão perder a ambição e vão jogar da mesma forma competitiva que jogaram até agora."

O Cuiabá, por outro lado, está a passos largos rumo à Série B. Não vence há cinco jogos, sendo três empates e duas derrotas. Assim, está em 19º e penúltimo lugar com 29 pontos, oito a menos do que o Criciúma, primeiro fora da zona de rebaixamento (Z-4), em 16º com 37. Mesmo assim, segurou empate sem gols com o líder Botafogo na última rodada, no Rio.

O técnico Bernardo Franco é um dos desfalques porque está suspenso. Ele será substituído pelo auxiliar Julian Tobar. Outra baixa é atacante André Luís, que sofre com uma hérnia de disco. O setor conta com Eliel, que volta após lesão.

O zagueiro Alan Empereur também está recuperado de uma pancada no pé e pode até mesmo retomar a titularidade. Fernando Sobral, que estava suspenso, e Gustavo Sauer, que pertence ao Botafogo e não entrou em campo na última rodada, são outros retornos.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X FLAMENGO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Lucas Fernandes (Raylan); Gustavo Sauer, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Julian Tobar (auxiliar).

FLAMENGO - Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas; Michael e Lorran (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).