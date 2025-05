Arrascaeta sobre derrota do Flamengo para o Cruzeiro: 'Não nos encontramos'

O Flamengo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os rubro-negros foram derrotados pelo Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1.

O gol da vitória mineira veio nos acréscimos, com Gabigol. Na visão do meia Arrascaeta, os cariocas tiveram atuação abaixo do normal em Belo Horizonte.

"Foi um jogo muito difícil. Acho que jogamos bem em alguns momentos do jogo, mas na maior parte não nos encontramos. Agora é trabalhar e olhar para a frente", disse o autor do tento flamenguista à Record.