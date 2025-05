Fla recebe troféu do Super Mundial: 'Que volte definitivamente', diz Bap

O troféu vai ficar no clube dois dias. É muito bacana tê-lo aqui, uma peça belíssima, para além de um troféu, é uma obra de arte desenvolvida por um grande artista. Oxalá, ele fique esses dois dias do tour e que volte para cá definitivamente após o Mundial

Bap, presidente do Flamengo

O dirigente acredita que o Super Mundial de Clubes chegou para ficar. E que será uma oportunidade de divulgar o Flamengo e os clubes latinos pelo mundo.

É a primeira vez, acredito que isso vem para ficar, será definitivo. Vai mudar mais uma vez a forma como o futebol, como um negócio, funciona no mundo. Nós vamos ter que rever calendários, rever uma série de outros aspectos. Vai ser uma primeira experiência importante e, ao invés de ter apenas as seleções e os jogadores das seleções sendo conhecidos por todo mundo, você vai começar a ver os clubes também. Então, para o caso de clubes da América do Sul, é uma enorme oportunidade de aparecer para o mundo, para além das fronteiras do Brasil. Nós estamos animados. Tenho certeza que vai ser um sucesso e nós vamos gerar muitos aprendizados nesse primeiro torneio

Bap, presidente do Flamengo

Tour da taça

A Fifa tem promovido um tour da taça do Super Mundial de Clubes. Antes de chegar ao Flamengo, o troféu esteve com o Botafogo, que o levou para a comunidade Tavares Bastos e para o estádio Nilton Santos.

Na quarta-feira ele segue para o Fluminense. O Tricolor planeja eventos no Cristo Redentor e no Pão de Açúcar. Posteriormente, ele vai a São Paulo onde ficará sob posse do Palmeiras, o outro brasileiro participante da competição.