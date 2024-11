Ex-Flamengo e desejo do Santos, Sampaoli é oficializado como técnico de time francês

Ainda em solo brasileiro, entre 2020 e 2021, Sampaoli deixou o Atlético-MG apenas com a conquista do Campeonato Mineiro de 2020. Ele também passou em branco no Sevilla, da Espanha, e no Olympique de Marselha, o primeiro time francês do seu currículo, nos dois clubes que comandou entre o Atlético e o Flamengo.

O ex-treinador da seleção argentina substitui Julien Stéphan, demitido na semana passada. O Rennes está buscando uma sacudida após um período de resultados abaixo do esperado, que fez o time cair para o 13º lugar na classificação do Campeonato Francês, 18 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain.

Sampaoli volta ao futebol francês após uma passagem intensa pelo Olympique de Marselha, no qual obteve bons resultados e também atritos. Em campo, liderou o time de volta à Liga dos Campeões. No entanto, deixou o clube de forma abrupta em julho de 2022 após se desentender com a direção em razão de contratações e mudanças no elenco do time.