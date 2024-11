Mirassol faz o básico, empata com Avaí e fica perto do acesso à Série A

O Mirassol fez o necessário para pontuar fora de casa. Com uma atuação praticamente toda defensiva, o time paulista ficou no 0 a 0 com o Avaí, neste domingo (10), na Ressacada, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, assumiu a vice-liderança e continuou em situação confortável na competição, muito próximo do acesso.

Com o resultado, o Mirassol subiu aos 63 pontos, na segunda posição, apenas atrás do Santos, que tem 65. Completam o G4 neste momento: Novorizontino (63) e Sport (60). Já o Avaí continuou no 12º lugar, com 47.

O jogo era para ter sido realizado no sábado, mas acabou sendo adiado por causa dos problemas climáticos, que fizeram com que o voo do time paulista atrasasse. O tempo ajudou, e o Mirassol colocou um pé na Série A.