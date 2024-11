Líder e outro membro de torcida do Rosario Central são mortos na Argentina

O líder da barra brava do Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, foi morto a tiros na noite deste sábado (9), em Santa Fe, na Argentina. A ação aconteceu próximo do estádio Gigante de Arroyito, casa do clube, onde pouco antes o time havia perdido por 1 a 0 para o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino.

Outro integrante da barra brava chamado Daniel Atardo, considerado braço direito de Pillín, também morreu em decorrência dos disparos. Ambos foram levados ao Hospital Provincial del Centenario, mas não resistiram.

Segundo publicou o portal argentino Infobae, os dois estavam em uma caminhonete Chevrolet S10 quando foram atacados. Testemunhas disseram ter ouvido entre sete e dez disparos. No momento do crime, havia pessoas ainda deixando o estádio e outras frequentavam um tradicional bar próximo dali. O promotor Alejandro Ferlazzo analisou a cena do crime e já solicitou à divisão de homicídios da polícia local os testemunhos ouvidos e imagens das câmeras de segurança.