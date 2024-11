Tem estrela: Mudanças de Zubeldía somam 9 participações em gols em 7 jogos

O técnico Luis Zubeldía colocou em campo na segunda etapa os dois jogadores que decidiram a vitória do São Paulo sobre o Athletico. A 'estrela' do treinador não brilhou somente no último duelo, pelo contrário: os números mostram que o argentino vem acumulando acertos.

O que aconteceu

As alterações de Zubeldía nos últimos sete jogos geraram nove participações diretas em gols. Nesse recorte, em todas as partidas que o São Paulo fez gols, ao menos um deles teve o 'dedo do técnico'.

No total foram cinco assistências e quatro gols de jogadores que entraram na segunda etapa. Cinco jogadores diferentes tiveram participações diretas.