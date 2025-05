Organizadas do Santos fazem reunião com Marcelo Teixeira; veja detalhes

Membros de duas torcidas organizadas do Santos, Sangue Jovem e Bonde do Braço Fino (BBF), se reuniram com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, na tarde desta terça-feira, na Universidade Santa Cecília - propriedade da família do mandatário.

A reunião foi divulgada pelo assessor especial da presidência do Santos, Junior Bozzella, que publicou uma foto da conversa nas redes sociais.

O diálogo entre as partes, que havia sido previamente agendado, tratou de temas do dia a dia do clube, como a necessidade de resultados, a busca por reforços na janela de transferências, a chegada da nova comissão técnica e mais. A construção da nova arena também foi debatida.