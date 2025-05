CBF se posiciona sobre pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues da CBF

A posição da CBF vem após a deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) de afastamento do presidente da CBF, que será analisado pelo ministro Gilmar Mendes. A informação foi divulgada mais cedo nesta terça-feira pelo UOL.

A reportagem do veículo informou haver suspeita de uma suposta falsificação da assinatura de Coronel Nunes no acordo homologado pelo STF ainda neste ano, que legitimou a eleição de Ednaldo Rodrigues em 2022. Em dezembro de 2023, o presidente chegou a ser afastado, mas voltou ao cargo um mês depois, em janeiro de 2024.

A CBF, por sua vez, cita uma "espetacularização" do processo por parte da mídia, "que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo".

A entidade ainda classificou como "inverdade" as notícias divulgadas pela imprensa de que a deputada teria entrado com o pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues, e destacou sua confiança na Justiça brasileira.

Ednaldo Rodrigues foi reeleito por aclamação na Assembleia Geral da CBF em março deste ano. O novo mandato do presidente se inicia em março de 2026 e tem duração até 2030.

A posição da CBF em nota