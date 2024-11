Na mira da PF, cartões amarelos aumentam 17% desde autorização de bets

Na edição deste ano, os juízes mostraram, em média, 57,2 amarelos por rodada. Em 2018, o Brasileirão fechou com a média de 48,7 cartões/rodada. Como ainda faltam seis rodadas para o término do Brasileirão 2024, esse número ainda está sujeito a mudanças.

Imagem: Arte/UOL

A liberação das apostas esportivas no Brasil veio em dezembro de 2018. Nas duas edições subsequentes do Brasileirão, houve até redução de amarelos — uma queda acumulada na casa dos 10% em 2019 e 2020. Mas a guinada dos amarelos começa em 2021 e se acentua em 2023, quando a comissão de arbitragem pediu para que os árbitros fossem mais rigorosos com as reclamações em campo.

Essa orientação ficou ainda mais rígida em 2024, com o adendo: só quem é o capitão do time pode falar com o árbitro. Houve até a situação inusitada de um rodízio de capitania no jogo do Internacional, para que os jogadores pudessem reclamar sem serem expulsos.

A reportagem consultou alguns árbitros de elite para discutir o fato. Nenhum deles associou o aumento dos cartões às apostas esportivas. "Os jogadores levam cartões porque são chatos e sempre serão. Nosso ambiente futebolístico é conturbado e não vejo solução a curto nem médio prazo", disse um árbitro ao UOL, falando em condição de anonimato.

Como está lá fora?

Em outras ligas da Europa, por exemplo, há pouca variação no período. A única que destoa é a Premier League. No Campeonato Inglês, o número de cartões amarelos aumentou mais do que o dobro do Brasil. De 2019 até 2024, a porcentagem de amarelos distribuídos cresceu 62%.