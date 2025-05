Edmundo ataca Pedrinho e promete oposição: 'me sinto obrigado a tirá-lo'

Claro que, à frente de um grupo tem que ter a figura de um presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei e errei 'de longe'. Errei 'de longe'. Ano que vem é um ano de eleição e a única certeza que eu tenho é que serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra Edmundo, em seu canal no YouTube

Apesar da promessa de não se envolver mais na política do Vasco, Edmundo disse que se sente obrigado a lutar pela saída de Pedrinho. O mandato do atual presidente vai até 2026.

Eu tinha prometido para a minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga o título de campeão brasileiro, ano que vem ganhe Libertadores. Fora isso, vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama

Ex-jogador assim como Edmundo, Pedrinho foi eleito presidente do Vasco em novembro de 2023 e comanda o clube desde 2024, quando o associativo recuperou o controle da SAF do Gigante da Colina.

O Vasco volta a campo amanhã (7) para enfrentar o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana. O jogo, válido pela quarta rodada do Grupo G, acontece às 19h (de Brasília), no estádio Misael Delgado. O Cruzmaltino é o vice-líder da chave, com cinco pontos, mesma pontuação do Lanús-ARG, que lidera por conta do saldo de gols.