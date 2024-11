Cruzeiro leva sufoco após abrir vantagem, mas é salvo por Cássio e vence o Criciúma

O Cruzeiro venceu a primeira sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, ao bater o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (9), no Mineirão, pela 33ª rodada. O time celeste chegou a abrir 2 a 0, mas deixou o rival reagir e acabou pressionado no fim, sendo salvo por Cássio. No entanto, conseguiu aliviar a pressão sobre o treinador.

Com a vitória, o Cruzeiro subiu para o sétimo lugar, com 47 pontos, dando mais um passo para garantir uma vaga na Libertadores via Brasileirão. Já o Criciúma ficou no 15º lugar, com 37, um a mais do que o Red Bull Bragantino, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro levou uma vantagem mínima para o intervalo que poderia ter sido muito maior. O time mineiro perdeu inúmeras oportunidades de gol em um dos melhores 45 minutos realizados sob o comando de Fernando Diniz.