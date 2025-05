Trajano: Neymar é quem terá que se adaptar a Ancelotti, e não o contrário

O jogador Neymar é quem precisa se adaptar ao estilo do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, e não o contrário, analisou hoje o colunista José Trajano no UOL News, do Canal UOL.

Ancelotti é um sujeito sóbrio. Não é um revolucionário, capaz de táticas diferentes, de fazer 'chover no molhado'. Ele é administrador de gente, sabe conviver com jogadores que são estrelas, ganham bem, que são famosos. Se o cara não for cheio de marra, ele vai saber conviver com isso.