Invasão de campo em Hamburgo deixa 44 feridos e 25 hospitalizados

Imagem: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

A festa do acesso do Hamburgo de volta à Bundesliga depois de sete temporadas terminou com um incidente: após a invasão de campo, 44 torcedores ficaram feridos, 25 foram levados a hospitais, e um deles corre risco de vida.

O que aconteceu

A festa do acesso teve um desfecho preocupante: na euforia da comemoração dentro do campo, alguns torcedores acabaram feridos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros de Hamburgo afirmou que 25 pessoas foram levadas a hospitais locais, cinco com ferimentos leves, 19 com ferimentos graves e uma com risco de morte.