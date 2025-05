Rei dos clássicos? Palmeiras tem vantagem contra rivais de SP após 25 anos

*Os números do Palmeiras são divergentes dos rivais. O Alviverde contabiliza todos os duelos da história, sem distinção de campeonato ou tempo de jogo.

Nas contas do Palmeiras e dos rivais, o Alviverde é quem mais venceu clássicos paulistas em toda a história: são 414 vitórias contra 406 do Corinthians, 378 do São Paulo e 333 do Santos. A maior vítima alviverde é o Santos (153 vitórias em 353 partidas), seguido por Corinthians (140 em 394 partidas) e São Paulo (121 em 361).

Em aproveitamento de vitórias, o Verdão também lidera: 37,36%, seguido por Corinthians, com 36,31% (disputou 1118 jogos), São Paulo, com 35,76% (1057 jogos), e Santos, com 32,26% (1032 jogos).

O retrospecto geral do Palmeiras em duelos com seus três principais rivais estaduais é de 1108 jogos, 414 vitórias, 333 empates e 361 derrotas, com 1608 gols marcados e 1443 gols sofridos.

Não é a primeira vez que o Palmeiras aparece como o "rei dos clássicos". O clube esteve à frente dos rivais algumas vezes: entre 1932 a 1954, 1965 a 1974, 1976 e 1979, 1995 a 2000, e agora em 2025.

São Paulo e Santos nunca tiveram vantagem no retrospecto contra todos os rivais do estado.