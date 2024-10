Popyrin é bastante agressividade e elimina Medvedev, um dos favoritos no Masters 1000 de Paris

A vida não anda nada fácil para os cabeças de chave no Masters 1000 de Paris. Foram várias zebras na terça-feira. E nesta quarta a surpresa foi a queda de Daniil Medvedev, quinto do ranking, mas quarto favorito após as desistências de Jannik Sinner e Novak Djokovic. O russo caiu diante de um agressivo australiano Alexei Popyrin após batalha de 2h33, parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (7/4). Outro Top 5 eliminado foi o norte-americano Taylor Fritz.

Pela terceira vez na carreira o australiano supera um adversário do Top 5 do ranking. Na temporada, vinha de gigante vitória sobre o sérvio Novak Djokovic na terceira rodada do US Open, terceiro Grand Slam do ano, quando marcou 6/4, 6/4, 2/6 e 6/4.

O australiano fez uma partida bastante agressiva nesta quarta-feira, por vezes colocando o russo para correr de um lado para o outro da quadra com as fortes cruzadas. Abusou, ainda, das subidas à rede, inclusive no ponto da vitória. Depois de três derrotas para Medvedev no circuito, o tenista de 25 anos celebra o primeiro triunfo no embate.

Popyrin conquistou seu primeiro título de um Masters 1000 na carreira em Montreal, há dois meses e terá pela frente, nas oitavas de final, enfrentará o russo Karen Khachanov, que virou diante do campeão do Torneio da Basileira, no domingo, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, parciais de 6/7 (12/14), 6/1 e 6/4.

Nesta quarta-feira, o 24º do ranking começou mal e teve o serviço quebrado logo no começo, com Medvedev abrindo 3 a 1. Mas conseguiu reagir rápido e virar para 4 a 3. Com 5 a 4, Popyrin forçou bastante o serviço do russo e fechou em 6 a 4 aproveitando o terceiro set point.

Vindo de duas eliminações seguidas em estreias - agora são três - Medvedev mostrou força no segundo set para fechar sem sustos, com 6 a 2, levando a definição ao terceiro set. O australiano respirou fundo e voltou melhor, anotando importantes 4 a 1.

Outros dois Top 5 entraram em quadra em Paris e tiveram resultados distintos. O alemão Alexander Zverev (3º) encarou o holandês Tallon Griekspoor e ganhou por 7/6 (7/2) e 6/3 enquanto o norte-americano Taylor Fritz (5º) parou no bom momento do inglês Jack Draper, campeão em Viena, dando adeus com 6/7 (6/8), 6/4 e 4/6.

Apesar das quedas de Medvedev e Fritz, o dia foi bem diferente da véspera, quando muitos cabeças de chave acabaram eliminados. Nesta quarta, diversos favoritos mostraram força. O búlgaro Grigor Dimitrov (8º cabeça) virou diante do argentino Tomás Etcheverry, parciais de 6/7 (9/11), 6/3 e 7/5, enquanto o australiano Alex de Minaur (9º) eliminou o sérvio Miomir Kecmanovic por 6/4 e 7/6 (7/5).

Já o dinamarquês Holger Rune (13º) se garantiu com mais facilidade ao fazer 6/4 e 6/2 sobre Alexander Bublik, do Casaquistão. O francês Ugo Humbert (15º) também somou grande resultado, ao bater o norte-americano Marcos Giron por 6/3 e 6/2. Outro compatriota a somar bom resultado foi o jovem Arthur Fils, que fez 6/3 e 6/4 sobre o alemão Jan-Lennard Struff.