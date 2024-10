Em último na Série B, técnico do Guarani confia em reação: 'Só depende da nossa atitude'

O tom do técnico Allan Aal, após derrota para o Sport por 4 a 0, na quinta-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi de desânimo, mas de um certo otimismo de alguém que ainda acredita na possibilidade de livrar o Guarani do rebaixamento para a terceira divisão. O treinador enfatizou que ainda é possível alcançar o objetivo na temporada: terminar o ano fora do descenso.

"Essa derrota foi um ponto fora da curva dos últimos jogos, mas vamos enfrentar outro adversário difícil e que briga pelo acesso. Temos condições e precisamos buscar os pontos dentro de casa para continuar acreditando. Poderíamos ter ficado a dois pontos de sair da zona de rebaixamento, mas ainda temos condições de alcançar o nosso objetivo. Só depende da nossa atitude dentro de campo", afirmou.

O treinador disse que o trabalho para o próximo compromisso será emocionante, na tentativa de recuperar a confiança dos jogadores para seguirem focados até a rodada final da Série B. O próximo desafio é diante de outro adversário que briga pelo acesso, o Novorizontino, na terça-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

"Pagamos o preço diante da qualidade do adversário. Agora é seguir em frente e reestruturar emocionalmente porque temos um jogo decisivo em casa. É hora de seguir em frente. Vai ser fundamental o apoio do nosso torcedor porque isso faz a diferença", completou.

A cinco rodadas do fim da competição, o Guarani ocupa a lanterna da Série B, com 31 pontos. O CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36. Sendo assim, o time campineiro precisará vencer quatro de seus cinco compromissos para continuar com chances de deixar a zona de rebaixamento.