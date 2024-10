São Paulo pode ter quatro mudanças no time titular contra o Criciúma

Em busca da segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, após derrotar o Vasco por 3 a 0 na última rodada, o São Paulo deu sequência, nesta quarta-feira (23), à preparação para a visita ao Criciúma, no sábado (26), às 21h, no estádio Heriberto Hulse.

Na atividade, o técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco em três equipes que se revezavam em jogo de 11 contra 11 em espaço reduzido e construção de jogadas e enfrentamentos. Patryck, Alisson, Michel Araújo e Pablo Maia, que se recuperam de lesões, realizaram trabalhos específicos.

Para tentar alcançar o G-4 do Brasileiro, já que está apenas um ponto atrás do Flamengo, o São Paulo deve ir a campo em Santa Catarina com pelo menos três mudanças em relação ao time que iniciou o confronto com os vascaínos.