Coritiba vence Vila Nova e segue vivo na luta pelo acesso na Série B

O Coritiba segue vivo na luta pelo acesso da Série B do Brasileiro após vencer o Vila Nova por 3 a 0, em partida realizada neste sábado, pela 32ª rodada, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Os gols do jogo foram marcados por Júnior Brumado, Natanael e Lucas Ronier.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 47 pontos e subiu para a oitava posição, diminuindo a distância para o G-4, que hoje tem Santos, Novorizontino, Sport e Mirassol. O Vila Nova tem 49 pontos, na quinta posição.

O jogo começou com o Vila Nova criando uma grande oportunidade. Aos sete minutos, em finalização de longe, Henrique Almeida mandou na trave, mas a arbitragem marcou impedimento. O duelo ficou preso no meio de campo e o Coritiba colocou a bola no chão. Quando isso aconteceu, o visitante abriu o placar. Aos 32 minutos, Júnior Brumado fez jogada individual, abriu espaço e finalizou no canto.

Solto em campo, o Coritiba passou a controlar as ações e aos 39 minutos quase marcou o segundo, que só aconteceu aos 42, quando Seba Gómez roubou a bola e deu assistência para Natanael. O Coritiba levou um resultado justo para o intervalo.

No segundo tempo, o Vila Nova foi para cima. Logo no primeiro minuto, Henrique Almeida perdeu uma oportunidade incrível. Sem goleiro, o atacante não conseguiu acertar a meta. Aos 12 minutos, o Coritiba ficou com 10 em campo. Vini Paulista derrubou Henrique Almeida e o árbitro marcou pênalti. Após revisão do VAR, a falta foi marcada fora da área e o volante levou cartão vermelho.

Mesmo em desvantagem numérica, o Coritiba ainda conseguiu criar grandes oportunidades. Aos 33 minutos, Robson foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. A penalidade máxima foi confirmada após análise do VAR. Na cobrança, Robson bateu mal e mandou para fora. O terceiro gol dos visitantes aconteceu aos 41, quando Lucas Ronier aproveitou erro da defesa do Vila Nova e deu números finais ao jogo.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Paysandu, na quarta-feira, às 19h30, na Curuzu. O Vila Nova joga na terça-feira, diante do Amazonas, às 21h30, no OBA.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 3 CORITIBA

VILA NOVA - Halls; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf (Arilson), Cristiano (Alex Silva) e Igor Henrique; Alesson, Henrique Almeida (Luciano Naninho) e Gabriel Silva (Apodi). Técnico: Luizinho Lopes.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto (Mauríco Antônio), Bruno Melo e Jamerson; Vini Paulista, Sebastían Gómez (Matheus Bianqui) e Josué (Zé Gabriel); Matheus Frizzo (Figueiredo), Júnior Brumado (Robson) e Lucas Ronier. Técnico: Jorginho.

GOLS - Júnior Brumado, aos 33 e Natanael aos 43 minutos do primeiro tempo; Lucas Ronier aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dankler (VIL); Marcelo Benevenuto e Júnior Brumado (COR).

CARTÃO VERMELHO - Vini Paulista (Coritiba).

ÁRBITRO - Bráulio Machado (SC).

RENDA - R$ 184.955,00.

PÚBLICO - 8.245 total.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).