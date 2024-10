Andreas detalha golaço em goleada do Brasil: 'Ajeitei o corpo e fui feliz'

Dono do gol mais bonito da noite desta terça-feira em Brasília, o volante Andreas Pereira preferiu destacar a vitória da seleção brasileira, por 4 a 0, sobre o Peru, ao seu golaço de voleio, o terceiro do time do técnico Dorival Júnior.

"Momento muito especial, mas mais importante foi a vitória", disse o jogador, que entrou aos 24 minutos da etapa final, ao substituir Rodrygo. Andreas Pereira acertou um lindo chute, após levantamento de Luiz Henrique.

"Eu sabia que o Luiz ia pegar na bola e ele vai para cima, o professor falou para a gente partir para cima, eu vi a bola vindo na minha direção, só ajeitei o corpo e fui feliz", afirmou o atleta do Fulham.