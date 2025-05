Sem técnico a 30 dias das Eliminatórias, seleção pode ser pré-convocada por dirigente

Para a elaboração da lista larga, Rodrigo Caetano conta com o apoio de Juan, gerente técnico da seleção. A última relação teve 52 pré-convocados, com 18 que atuam no futebol brasileiro.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A CBF mantém a esperança de fechar com Carlo Ancelotti apesar de ter recebido duas negativas do treinador italiano nas últimas semanas. A entidade crê que as tratativas podem evoluir ao fim da temporada europeia. O último compromisso do técnico com o Real Madrid é em 25 de maio, pelo Campeonato Espanhol.

Caso Ancelotti seja mesmo o escolhido para treinar a seleção brasileira, o italiano teria tempo hábil para realizar a convocação, mesmo que de maneira apertada, já que a convocação deve ser fechada até o dia 26.

O Brasil está sem treinador desde 28 de março, quando Dorival Junior foi demitido dois dias após a goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina, líder isolada das Eliminatórias, com 31 pontos. O treinador foi anunciado pelo Corinthians exatamente um mês depois da demissão, em 28 de abril.

A seleção brasileira está na quarta posição da tabela de classificação, com os mesmos 21 pontos de Uruguai, em terceiro, e Paraguai, em quinto. A Colômbia. com 23, é a segunda colocada.