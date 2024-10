Sinner aposta em desfecho positivo em caso de doping após apelação feita pela Wada: 'Confiante'

O tenista italiano Jannik Sinner "confia intensamente" que evitará uma proibição de doping depois que a Agência Mundial Antidoping (Wada) apelou da decisão de inocentá-lo de irregularidades após ele ter dado positivo para dois testes com a substância clostebol. O organismo, com sede em Montreal, anunciou no sábado passado que busca a suspensão de até dois anos para o atual número um do ranking da ATP e apelou para a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça

"Sigo surpreso, mas vou colaborar como fiz antes", afirmou Sinner nesta sexta-feira na véspera de sua estreia no Masters de Xangai. "Tive três audiências e as três foram favoráveis a mim. Mas agora veremos".

O italiano considera que o desfecho favorável é praticamente certo. "Estou muito confiante de que tudo dará certo. Eu ficaria muito surpreso se o recurso apresentar outro resultado".

A apelação significa que o caso pode não estar resolvido até a disputa do Aberto da Austrália, em janeiro. Mesmo diante desse cenário, o italiano pode continuar jogando enquanto transcorre o recurso.

Sinner ficou sabendo da decisão da Wada no início da disputa do Aberto da China. "Não é uma situação em que eu me sinto confortável, certamente, porque pensei que isso já tinha terminado. E agora (a apelação) mais uma vez. Então não é fácil", comentou.

Ele testou positivo duas vezes para o esteroide anabolizante clostebol em março, mas não recebeu nenhum veto em decisão tomada por um tribunal independente anunciada pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia), em agosto (sendo considerado inocente).

A justificativa de Sinner para o resultado do exame foi de que a substância proibida entrou em seu sistema de forma acidental através de uma massagem de seu fisioterapeuta, que usou um spray que continha esteróide para tratar uma lesão.