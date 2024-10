São Paulo rebate reclamação do Flu: 'Teve time que subiu passando por cima da regra'

Júlio Casares, presidente do São Paulo, concedeu entrevista nesta sexta-feira e respondeu o mandatário do Fluminense, Mario Bittencourt, sobre pedido de anulação do clube paulista da partida que ambos disputaram pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na visão do dirigente carioca, a demora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em responder à questão remete a um tempo em que "o Campeonato Brasileiro não acabava", referindo-se à década de 1990.

"Eu vi a declaração do Mario Bittencourt, gosto dele como dirigente, mas ele derrapou. Se a gente voltar aos anos anteriores vamos observar que times subiram para as divisões especiais passando por cima da regra estabelecida. Isso sim seria voltar há tempos atrás. Estamos lutando porque foi um erro claro e de direito. Se não for discutido, vamos anular essa cláusula", comentou Casares em entrevista à ESPN.

Em tom irônico, a resposta do dirigente são-paulino lembra o episódio de 1999. Na ocasião, o clube carioca venceu a Série C, foi beneficiado por mudanças no campeonato do ano seguinte e pulou direto para a Série A, sem passar pela segunda divisão nacional.