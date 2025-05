Inzaghi deixa em aberto retorno de Lautaro para enfrentar o Barcelona

"Estamos, potencialmente, a dois jogos de levantar o troféu da Liga dos Campeões. Com certeza vamos dar mais do que 110%, vamos dar 200%. Sabemos que estamos em uma semifinal, algo que não acontece todo ano. Queremos muito disputar essa partida, há muito entusiasmo e confiança no nosso grupo, e mal podemos esperar pela noite de amanhã", afirmou.

O embate entre a Internazionale e Barcelona terá o Giuseppe Meazza como palco para a semifinal. A bola rola às 16h (de Brasília).