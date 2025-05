Em meio à indefinição, diretor da CBF define prazo para anúncio de novo técnico da Seleção; veja detalhes

A CBF tem um desejo antigo pelo técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, sendo ele o favorito para assumir o cargo. De acordo com a mídia internacional, o italiano deve deixar o clube espanhol ao fim da temporada, ficando livre para assinar com a Seleção. Rodrigo Caetano, por sua vez, preferiu não citar o nome do comandante.

"Trabalhamos com um número muito reduzido de nomes e nem poderia ser diferente. Neste período, analisamos alguns treinadores, um número reduzido e temos os nossos alvos. Atualmente, falar a respeito de um determinado nome, fica difícil. Não é produtivo para a negociação que esperamos fechar até semana que vem", revelou Caetano.

O novo técnico da Seleção substituirá Dorival Júnior, agora no Corinthians. Os próximos compromissos do Brasil serão pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Nos dias 5 e 10 de junho, a amarelinha enfrentará Equador e Paraguai, respectivamente.