Vítima de injúria racial na Série B se manifesta: 'Não vou me calar'

Entenda o caso

Miguelito foi acusado de racismo por Allano no 1º tempo da partida. O boliviano pertence ao Santos e está emprestado ao América-MG.

Imediatamente, o árbitro Alisson Sidnei Furtado paralisou a partida e ativou o protocolo antirracista diante da confusão no gramado — o jogador do Operário-PR precisou ser contido pelos companheiros enquanto tentava reagir.

A interrupção da partida durou 16 minutos e contou com nova confusão, desta vez entre torcedores do time paranaense com os reservas do América-MG. Um homem chegou a ser retirado das arquibancadas pela polícia.

Sem câmeras capturando o momento, o jogo foi retomado com os dois jogadores em campo e, somente no intervalo, Miguelito acabou substituído por Benítez. Allano, por outro lado, continuou no gramado visivelmente revoltado.

O árbitro Alisson Sidnei Furtado relatou a acusação de racismo na súmula, mas informou que nenhum "integrante da equipe de arbitragem no campo de jogo viu e/ou ouviu tal incidente".