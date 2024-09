Presidente do COB anuncia parceria com Fortaleza para utilização de Centro de Formação Olímpica

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, a abertura oficial da COB Expo 2024, nesta quinta-feira, em São Paulo, para anunciar a assinatura de acordo de parceria com a Secretaria de Esportes do Ceará para utilização do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, como base oficial para treinamentos de atletas de alto rendimento no estado do Nordeste.

"O Centro de Formação Olímpica é uma instalação espetacular, uma das melhores do país, construída em Fortaleza e que agora será a casa do Comitê Olímpico do Brasil no Nordeste. Com isso, ofereceremos às Confederações Brasileiras Olímpicas mais um local para as seleções nacionais se reunirem periodicamente. Além disso, ampliamos nossa rede de centros de treinamentos para uma região muito importante do nosso país. A intenção do COB é levar a excelência do esporte olímpico brasileiro para as regiões Nordeste e Norte já a partir do ano que vem", disse o dirigente.

"Hoje se realiza um sonho olímpico para nós. A parceria com o COB coloca à disposição do esporte nacional um equipamento esportivo com capacidade de atender 26 modalidades olímpicas e acomodar 246 atletas. Não é o estado do Ceará que ganha com esse acordo, é todo o esporte nacional, em particular as regiões Nordeste e Norte, que avançam na formação de atletas. É uma honra trazer o COB para o Estado do Ceará", afirmou Rogério Pinheiro, Secretário Estadual de Esportes do Ceará.

Fruto do legado dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o CFO possui uma estrutura de alto nível para várias modalidades e serviria como base no Nordeste para receber "mais treinamentos de campo, competições e ações de capacitação para todas as modalidades olímpicas", segundo o COB, que prevê a utilização também para as categorias de base e não só para atletas de alto nível.

Com a expectativa de um público de 70 mil pessoas, a COB Expo vai até domingo, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, com a participação de 200 palestrantes, 100 expositores e 60 cursos. O público terá a oportunidade de explorar 22 espaços esportivos, cada uma oferecendo uma variedade de atividades. No total, serão mais de mil horas de ativações disponíveis para os presentes.