Milito indica retorno de Saravia e promete 'o impossível' para Atlético avançar na Libertadores

O técnico Gabriel Milito foi pessimista ao falar da possibilidade de contar com os jogadores entregues ao departamento médico no duelo com o Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Dentre os lesionados, apenas o lateral Saravia deve retornar.

"Vamos ver como chega o Saravia. Otávio não chega, Zaracho não estará disponível. É difícil que os jogadores que estão fora retornem, a exceção é Alisson. De resto, para estar disponível em um jogo tão decisivo, o único que pode ser opção é o Saravia. Os tempos estão muito curtos. Temos mais dois dias para tomar essa decisão", afirmou o treinador.

A frustração de Milito é em não poder contar com Otávio, que vinha sendo titular da equipe. O volante sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Já Saravia teve uma lesão muscular na posterior da coxa direita. O tratamento, no entanto, está mais avançado, o que deixou seu retorno próximo.

Caso Saravia retorne, Milito deve formar o Atlético novamente no 4-4-2, com: Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho.

Como perdeu no Maracanã por 1 a 0, o Atlético precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar à semifinal. Em caso de triunfo pelo placar mínimo, a partida irá para os pênaltis.

"Estamos perdendo a série. Temos um jogo em casa, com nossa torcida. Faremos o impossível e o possível para reverter. Tenho confiança nessa equipe. Em jogos grandes, essa equipe aparece, dá a cara. Temos que ter calma e ter tranquilidade, ter inteligência. Sabemos das virtudes deles. Vamos nos preparar bem para esse jogo", finalizou o treinador.