Australiano fratura o crânio em jogo, passa por cirurgia e já voltou a treinar

Há uma semana seria impossível imaginar que o jogador de futebol australiano Gary Rohan estaria treinando normalmente por uma das equipes da Victorian Football League (VFL). Isso porque o atleta sofreu um acidente durante uma partida da liga e que resultou em uma fratura no crânio. O atleta de 33 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência na cabeça e, uma semana depois, já voltou a treinar com seu clube, o Geelong Cats.

Tão impressionante quanto sua recuperação foram as imagens capturadas durante a sessão de treinamentos da equipe. Rohan aparece com parte do cabelo raspado por conta do procedimento e as fotos flagram os 30 pontos feitos na cirurgia, que ocupam a cabeça do jogador de orelha a orelha.

Durante a partida entre Geelong Cats contra o Southport, pela VFL, em 6 de setembro, Gary Rohan sofreu uma cotovelada acidental no topo da cabeça. Foram feitos testes para avaliar o estado físico e mental do atleta no gramado e ficou constatado que ele não poderia seguir no jogo. O australiano foi levado às pressas a um hospital da cidade de Geelong.