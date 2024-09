Flamengo reencontra o Bahia por classificação à semi pela 4ª vez seguida

O Flamengo busca alcançar as semifinais pelo quarto ano consecutivo. Em 2021, caiu nas semifinais para o Athletico, foi campeão no ano seguinte, derrotando o Corinthians, e vice no ano passado para o São Paulo.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O técnico Tite tem diversos problemas por lesões. O departamento médico conta com Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Michael. A expectativa estava por conta do retorno de De la Cruz, mas ele seguirá como desfalque. Além disso, Carlinhos já atuou na Copa do Brasil e não pode jogar, bem como os reforços não inscritos para esta fase: Alex Sandro, Alcaraz e Gonzalo Plata.

Por outro lado, o time rubro-negro terá retornos importantes. Léo Pereira, Arrascaeta e Gabigol treinaram normalmente e ficam à disposição. Varela, Erick Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno também reforçam o time após servirem às seleções nacionais.

No último jogo, há mais de uma semana, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, pelo Brasileirão e Tite pediu equilíbrio. "Nós temos que procurar o equilíbrio. As minhas equipes são equilibradas, sou um técnico camaleão. Tenho que me adaptar, essa é minha função. E, dentro desses aspectos, equilibrar o time."

Se o Flamengo está acostumado a chegar às semifinais, o Bahia não. O time busca classificação inédita, embora esteja nas quartas pela nona vez em sua história. Caiu para o Grêmio quatro vezes, incluindo a temporada passada, e para o próprio Flamengo, em 1990, além de Palmeiras, Atlético-MG e Juventude.

O técnico Rogério Ceni também tem desfalques por lesões, mas apenas dois: Biel e Nicolás Acevedo. Eles já estavam em fase final de recuperação, mas não devem estar à disposição. Santiago Arias e Luciano Rodríguez, que estavam com as seleções nacionais, retornam e não serão problemas.