Atlético-MG faz bom 1º tempo, vence o Juventude e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro

Com um bom primeiro tempo, algo que não se via há muito tempo, o Atlético-MG conseguiu sair do Alfredo Jaconi com os três pontos. Mesmo sem Hulk, o time mineiro venceu o confronto direto contra o Juventude por 1 a 0, com gol de Gustavo Scarpa e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no duelo que marcou o encerramento da sétima rodada.

Com isso, o Atlético-MG foi aos nove pontos e subiu para a décima colocação, além de ter chegado ao terceiro jogo sem derrota. Já o Juventude não vence há quatro jogos e conheceu a sua segunda derrota seguida e é 15º com sete.

O duelo começou quente na fria Caxias do Sul. Com mais volume e posse de bola, o Atlético-MG tomou conta dos minutos iniciais. Natanael bateu de bico, o goleiro Marcão deu rebote. A bola ficou viva na área e Ewerthon tirou em cima da linha. Na resposta do Juventude, foi a vez de Fausto Vera tirar de cabeça, quase dentro do gol. Logo depois, Rony teve um gol anulado por impedimento.