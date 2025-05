Everson valoriza vitória do Atlético-MG contra o Juventude fora de casa: "Fizemos um grande jogo"

O Atlético-MG conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, ao bater o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), por 1 a 0. Paredão atleticano, o goleiro Everson valorizou o triunfo, que marcou a primeira derrota do adversário em casa na temporada.

"Uma vitória importante. A gente sabia que jogar aqui contra o Juventude é difícil, se eu não me engano é a primeira derrota deles no ano em casa. Então conseguimos esse feito. O time estava desfalcado, mas a gente se fechou. Fizemos um grande jogo e tivemos até a oportunidade ter matado no primeiro tempo, criamos muito, mas infelizmente não acabamos concluindo em gol", afirmou Everson após o jogo, ao Sportv.

O arqueiro evitou um gol do Juventude nos acréscimos da partida e livrou o Atlético-MG do empate. Ele comemorou a boa atuação individual.