Scarpa marca, Atlético-MG bate o Juventude e sai do Z4 do Brasileiro

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG respirou no Campeonato Brasileiro. Com gol de Gustavo Scarpa, o Galo venceu o Juventude por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sétima rodada da liga nacional. Assim, a equipe deixou a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o time mineiro saiu da 17ª posição e pulou para a 10ª, com nove pontos conquistados. Já o clube mandante figura na 15ª colocação, com sete unidades.

O Galo vira a chave e passa a focar no duelo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira, no Chile, pela Sul-Americana. O Juventude, por sua vez, volta a campo no sábado, quando visita o Fortaleza, pelo Brasileiro.