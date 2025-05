Reforço, Gregore projeta duelo decisivo do Botafogo pela Libertadores: "Uma final"

Após somar apenas três pontos no primeiro turno, o atual campeão da Libertadores busca a vitória para seguir sonhando com uma vaga nas oitavas de final. Gregore ressaltou a importância do triunfo e disse que o elenco encara o duelo como uma final.

"Uma partida importante que a gente tem na Libertadores. A gente está considerando o jogo como uma final. Sabemos da importância do resultado positivo aqui, pois depois temos dois jogos em casa. Então é concentrar, fazer um bom jogo e buscar os três pontos para conquistarmos a classificação em casa", continuou.

Apesar do retorno de Gregore, o treinador botafoguense ainda não poderá contar com Savarino, Barboza e Matheus Martins, que se recuperam de lesões. O camisa 26 destacou a força do elenco diante dos desfalques.