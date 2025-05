Atlético-MG vence Juventude e sai do Z4 em noite de VAR protagonista

Quase golaço de cobertura. O Ju ficou muito perto de marcar com Mandaca: o camisa 44 deu um chapéu em Éverson após saída muito ruim do goleiro, lançou por cima e viu Rubens evitar o tento dos donos da casa.

Rony abriu o placar, mas o VAR anulou por impedimento. Cuello achou lindo passe para o camisa 33, que finalizou no contrapé do goleiro Marcão e fez o primeiro do jogo. A arbitragem de vídeo verificou o lance e definiu que o atacante do Galo estava à frente do último homem do Juventude.

Scarpa marcou de falta! Em cobrança propícia para um cabeceio, a bola teve pequeno desvio em defensor do Juventude e acabou entrando direto no gol dos donos da casa, aos 30 minutos da primeira etapa.

Nenê empatou, mas o árbitro cancelou o gol. O veterano do Juventude finalizou após cruzamento na grande área e igualou o embate. O juiz anulou o tento por toque no braço de Enio no início da jogada.

Ewerthon quase marcou de muito longe. O lateral soltou um foguete após encontrar espaço e obrigou Éverson a fazer ótima defesa.

O árbitro anotou pênalti para o Ju, e o VAR encontrou impedimento! Após toque de mão de atleta do Galo, o juiz Bruno Vasconcelos assinalou penalidade para o Juventude, e a cobrança estava perto de ser feita. A arbitragem de vídeo revisou o lance e encontrou impedimento antes de a falta acontecer e anulou a marcação em campo.