Lutador do UFC faz discurso antissemita em defesa a Adolf Hitler: "Era uma boa pessoa"

"Eu honestamente acho que Hitler era uma boa pessoa. Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, transformando todos eles em gays. Eles estavam transformando as crianças em gays, estavam transformando as mulheres em gays, transformando os homens em gays. Sabe onde foi a primeira cirurgia transgênero foi? Aconteceu na Alemanha, antes de Hitler assumir. Sabe os livros que todo mundo faz piada por Hitler ter queimado? Sabe do que se tratava? Livros de gays! Hitler queimou livros de gays. Porque Hitler não queria um monte de gays destruindo sua nação. Eles não conseguem gerar filhos!", disparou Bryce Mitchell.

Perseguição de Hitler aos judeus

Austríaco de nascimento, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, na década de 1930, junto com seu partido nazista, pregando a reconstrução do país, que ainda sofria os efeitos da derrota na Primeira Guerra Mundial. Entre as pautas defendidas pelo ditador, o combate ao povo judeu - o qual Hitler culpava pelos problemas enfrentados pelo país naquele momento - estava no hall das principais.

Isso fez com que o ditador alemão perseguisse, prendesse e ordenasse o assassinato de boa parte da população judia que vivia na Alemanha. Ao todo, estima-se que cerca de 6 milhões de judeus - entre crianças, idosos, mulheres e homens - perderam a vida durante o genocídio promovido por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, que terminou com a derrota do nazista para as tropas dos Aliados.