PFL: Primo de Khabib exalta rival irlandês e admite que o subestimou

"Hughes, você é realmente o cara. Irmão, você é durão. Sinceramente, subestimei esse cara. Foi um pequeno erro meu, mas ainda invicto, indiscutível, campeão dos leves do Bellator, Usman Nurmagomedov. A defesa de wrestling dele, a defesa de queda foi muito boa. Ele é duro, é forte. Não pensei que ele seria tão forte. Você me disse cara a cara, esse foi meu erro e você estava certo. Nunca sofri esse dano. Tenho muita dor no corpo. Acho que passei para o próximo nível por causa dele. Ele me tornou melhor do que fui hoje. E acho, com certeza, que ele melhorou também. Muito obrigado, Paul. Realmente respeito você", declarou o atleta.

Registro de Usman no MMA

Primo de Khabib e amigo e parceiro de treino de Makhachev, Usman Nurmagomedov, de 26 anos, é uma promessa do MMA, assim como seu irmão Umar. No esporte desde 2017, o russo construiu um cartel composto por 19 vitórias e um 'no contest' (sem resultado). O atleta é campeão do peso-leve do Bellator e possui triunfos expressivos sobre Alexandr Shabliy, Ben Henderson, Patricky 'Pitbull' e Paul Hughes.