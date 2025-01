Parrumpinha analisa futuro de Renato Moicano após derrota no UFC 311

No último dia 18, na Califórnia (EUA), Renato 'Moicano' teve a chance de se tornar campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, mas não foi páreo para Islam Makhachev. Na luta principal da edição de número 311 da companhia, o brasileiro foi finalizado pelo dono do cinturão da categoria logo no primeiro round. Após a derrota do seu atleta, o treinador Marcos da Matta, o 'Parrumpinha', já trata de projetar o próximo passo do mesmo na maior organização de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, o veterano dos esportes de combate indicou que 'Moicano' pode fazer sua próxima luta em solo brasileiro. Vale destacar que a imprensa especializada especula que o UFC pode realizar um evento em Brasília, em maio. Entretanto, até o momento, a organização ainda não oficializou sua vinda ao país.

De todo modo, 'Parrumpinha' aponta que faz todo sentido Renato ser um dos destaques de tal evento, pois, além de lutar em casa, já que é de Brasília, também é um dos atletas mais populares do Brasil no MMA na atualidade. Empolgado com o futuro do lutador, o treinador mencionou Beneil Dariush como adversário ideal. E a sugestão do profissional é válida. Os veteranos iriam se enfrentar no UFC 311, mas o duelo foi cancelado, porque 'Moicano' acabou substituindo o lesionado Arman Tsarukyan contra Makhachev, no 'main event'.