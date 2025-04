Sean O'Malley publica vídeo de treino com jogador de pôquer e viraliza

Um vídeo recente publicado no canal de Sean O'Malley no YouTube colocou o ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC no centro das atenções mais uma vez. Na gravação, o lutador realiza uma sessão de sparring com o jogador de pôquer e influenciador digital Frankie C., em uma dinâmica que rapidamente repercutiu nas redes sociais (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Durante o treino, O'Malley adota um ritmo controlado, claramente superior, mas sem buscar humilhar o oponente inexperiente. Ele permite que Frankie C. participe da ação, demonstre resistência e ganhe confiança, antes de encerrar o exercício com um golpe no corpo. A abordagem, considerada mais "suave", gerou reações mistas entre os fãs.

Enquanto parte do público elogiou a postura mais compassiva de 'Sugar', muitos internautas apontaram que, mesmo comedida, a situação poderia ser interpretada como um exemplo de exibicionismo. Alguns classificaram o vídeo como "bullying disfarçado", criticando o fato de O'Malley estar treinando com alguém sem qualquer experiência profissional no MMA - e às vésperas de uma luta importante.