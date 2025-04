Dana White atualiza status de negociação de Jon Jones vs Aspinall: "Estou super confiante"

Se perguntassem para todos os fãs de MMA qual combate eles gostariam de assistir em 2025, boa parte dos torcedores responderia Jon Jones vs Tom Aspinall. E Dana White tem discernimento desta demanda. Não à toa, o presidente do UFC voltou a falar sobre o tema no último sábado. Confiante, o cartola se manteve otimista em promover a aguardada unificação dos títulos dos pesos-pesados ainda nesta temporada.

Durante a coletiva de imprensa após o UFC Kansas City, Dana foi questionado sobre o status das negociações. A pergunta faz sentido, visto que recentemente Chael Sonnen garantiu que o combate já estava acertado com, inclusive, data definida. Posteriormente, porém, o falastrão americano voltou atrás. Em meio aos rumores, o dirigente da companhia destacou que nenhuma informação sobre o duelo ventilada até o momento é, de fato, verídica.

"Tudo que vocês ouvirem por aí (sobre essa luta) é besteira, até nós (UFC) dissermos algo. Já disse muitas vezes, essa (Jones vs Aspinall) é a luta que nós queremos fazer neste ano. Ainda estou super confiante (de que vai acontecer)", explicou o presidente do Ultimate.