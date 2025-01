Reforço! Patricky Pitbull assina contrato com a GFL após deixar o Bellator/PFL

Currículo de Patricky Pitbull

No MMA profissional desde 2005, Patricky ostenta um cartel de 25 vitórias - 17 delas por nocaute - e 14 derrotas. O potiguar construiu boa parte de sua carreira no Bellator, assim como o irmão mais novo, Patrício Pitbull. Na organização norte-americana, o novo contratado da GFL conquistou o cinturão peso-leve em 2021, após nocautear Peter Queally.

So many exciting fights for me on @mmagfl I can't wait for the season to start. Anthony Pettis, Jeremy Stephens, Kevin Lee. The chance to give Will Brooks the beating Bellator protected him from. I'm looking for new fights but wouldn't say no to a rematch with Ben Henderson too

- Patricky Freire (@PatrickyPitbull) January 22, 2025

Tofiq Musayev, John Makdessi, Outlaw, Awad, many other Bellator and UFC fighters. This is gonna be great.

- Patricky Freire (@PatrickyPitbull) January 22, 2025