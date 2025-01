Patricky Pitbull segue os passos do irmão Patrício e se desliga da PFL

Se na última semana Patrício 'Pitbull' Freire anunciou sua tão pedida liberação de contrato da PFL, agora, foi a vez de Patricky 'Pitbull' Freire, seu irmão, fazer o mesmo. A notícia foi divulgada na última terça-feira (21), nas redes sociais, pelo próprio lutador potiguar, que informou que a decisão foi tomada de comum acordo entre as partes.

E a novidade foi uma espécie de presente de aniversário, pois Patricky fez o anúncio justamente no dia que completou 39 anos. De todo modo, o veterano, ex-campeão do peso-leve (70 kg) do Bellator e que disputou duas lutas pela PFL, fez questão de expressar sua gratidão pelos bons momentos que teve nas companhias, que se fundiram em 2023. E, de acordo com o site 'MMA Fighting', 'Pitbull' já fechou um acordo para integrar a GFL (Global Fight League). No entanto, o brasileiro e a empresa não oficializaram a contratação.

"Hoje, completo 39 anos e tenho muito a agradecer. É também simbólico para mim, pois decidi começar um novo capítulo na minha carreira. A meu pedido, fui liberado da PFL. Obrigado pelas lembranças, Bellator! Fiquem atentos para as novidades sobre minha próxima luta! Ex-campeão dos leves do Bellator, com mais vitórias na divisão e mais nocautes na história da companhia. Nunca vou esquecer todos os momentos incríveis que vivi com a organização. E algumas lutas empolgantes na PFL. Estou animado para o que vem a seguir", escreveu o atleta em sua conta oficial no 'Instagram'.