Alex Poatan projeta utilizar grappling na luta contra Ankalaev no UFC

Campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate, Alex Pereira se prepara para colocar o título em jogo pela quarta vez. No 'main event' do UFC 313, show programado para acontecer em março, em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrenta Magomed Ankalaev e escancara a empolgação para a aguardada luta. Tanto que o renomado striker já até projeta mostrar uma área pouco utilizada em seu jogo contra o rival.

Em entrevista ao UFC Brasil, 'Poatan' admitiu a possibilidade de utilizar seu grappling diante do russo. Vale pontuar que parte da comunidade do MMA classificou Ankalaev como a maior ameaça ao reinado do brasileiro por ter quedas pontuais em seu repertório. É bem verdade que o atleta, disposto a provar sua qualidade na trocação, prometeu manter o duelo contra Alex em pé e nocauteá-lo.

Contudo, o campeão não levou tão a sério a promessa do desafeto e, justamente por isso, indicou que ele deve tentar amarrá-lo, travando a luta na grade ou no solo. De todo modo, Alex parece despreocupado. Invicto nos meio-pesados do UFC, o brasileiro esbanjou confiança de que seguirá dominante na categoria, já que garantiu que evoluiu no grappling.