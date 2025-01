Alex Poatan revela que pediu a luta contra Ankalaev para o UFC

No último sábado (18), o Ultimate encerrou as especulações sobre a próxima luta de Alex Pereira. Durante a realização do UFC 311, a organização anunciou que o campeão dos meio-pesados (93 kg) irá medir forças com Magomed Ankalaev, no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Em seguida, o brasileiro foi além e informou que foi peça fundamental para o aguardado combate contra o rival se materializar.

Em entrevista à 'ESPN' americana, 'Poatan' revelou que pediu a luta contra o russo para o UFC. Vale pontuar que, anteriormente, o campeão da companhia, incomodado com os constantes ataques feitos por Ankalaev, avisou que faria de tudo para impedi-lo de disputar o título dos meio-pesados. Curiosamente, o brasileiro decidiu voltar à ativa muito por conta de uma provocação feita pelo rival.

Quando a luta era apenas um rumor, Ankalaev ignorou o status de Alex no UFC e frisou que ele não teria direito de escolher seu próximo oponente e sim que teria que acatar a decisão da liga. Agora, o renomado striker fez questão de expor que o russo só conseguiu a disputa pelo cinturão, porque aprovou o acerto de contas entre eles.