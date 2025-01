Maior algoz de Anderson Silva, Chris Weidman anuncia aposentadoria do UFC

Um dos nomes mais populares da era moderna do MMA, Chris Weidman anunciou sua aposentadoria nesta sexta-feira (17). Ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC e maior algoz da carreira de Anderson Silva, o americano pendura as luvas aos 40 anos de idade. Conhecido como 'The All-American', o wrestler deixa os esportes de combate com um cartel de 16 vitórias e oito derrotas nas artes marciais mistas.

A notícia foi dada em primeira mão pelo próprio americano, durante sua participação na transmissão oficial da pesagem do UFC 311. Como atleta convidado, Weidman surpreendeu ao anunciar a novidade, já que competiu recentemente na organização, em dezembro de 2024. Avaliando sua trajetória, o ex-campeão relembrou momentos altos e baixos de sua carreira, citando, inclusive, nominalmente Anderson Silva, com quem possui um histórico grandioso.

"Desde que entrei nesse esporte, em 2009, a meta era me tornar lutador do UFC. Aí depois a meta era me tornar campeão do UFC. Quatorze anos depois estou aqui para informar que estou pendurando minhas luvas do UFC. Não lutarei mais pela organização que mudou minha vida. Foi uma jornada. De ser um campeão sendo capaz de vencer Anderson Silva, um dos melhores de todos os tempos. Depois defender meu cinturão três vezes contra lendas do esporte. Até lidar com adversidades e lesões. Passei por 30 cirurgias, meu corpo passou por muita coisa. Estou orgulhoso que o UFC me deu o palco para competir contra alguns dos melhores do mundo. Orgulhoso do meu cartel e do porte dos caras que lutei contra, respeito muito cada um deles", declarou Chris.