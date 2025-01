Irmãos Paul e Conor McGregor posam para foto a caminho da posse de Donald Trump

Jake Paul protagonizou um momento raro nos esportes de combate nesta segunda-feira (20). Por meio de sua conta oficial no 'Instagram', o youtuber e lutador de boxe surpreendeu fãs e a imprensa especializada ao compartilhar fotos ao lado do seu irmão Logan e junto com Conor McGregor, rival da dupla, a caminho da posse do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, em Washington (EUA).

Trump foi eleito o 47º presidente da história dos Estados Unidos em novembro e sua cerimônia de posse aconteceu nesta segunda-feira e contou com a presença de celebridades dos mais variados ramos. Apoiadores do empresário, o ex-campeão do UFC e os youtubers dividiram o mesmo ônibus rumo ao evento.

Curiosamente, nos últimos anos, Jake e Logan fizeram diversos ataques, até mesmo de cunho pessoal, contra o irlandês e sempre deixaram claro o interesse em enfrentá-lo no boxe. Por sua vez, McGregor zombava dos americanos, questionando a qualidade de ambos como lutadores. Mas, apesar do relacionamento conturbado entre as partes, os atletas, ao que parece, se acertaram, já que o clima do encontro, registrado e divulgado pelo perfil 'Nelk Boys', foi amigável, com direito a risadas.